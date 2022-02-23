16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusundan Carlsen'e karşı tarihi zafer

16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusu Rameshbabu Praggnanandhaa, katıldığı turnuvada dünya 1 numarası Magnus Carlsen'i yenerek tarihi bir galibiyet aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 10:46

16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusundan Carlsen'e karşı tarihi zafer

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16 yaşındaki Rameshbabu Praggnanandhaa, uzun süredir satrançta dünya şampiyonu ünvanını koruyan Magnus Carlsen'i mağlup etti.

Henüz 10 yaşındayken "usta" unvanını alan ve bu alanda rekor kıran Hintli Praggnanandhaa ile dünya klasmanının 1 numarası Norveçli Carlsen, toplam 1,5 milyon dolar ödüllü çevrimiçi turnuva Meltwater Şampiyonası'nda karşılaştı.

2018 yılında "büyük usta" olan Hintli sporcu, kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki rakibini 39 hamlede yenerek önemli bir başarıya imza attı.

Beş kez dünya şampiyonu olan ve Hindistan'ın yetiştirdiği en büyük satranç oyuncusu olarak kabul edilen Anand bir tweet attı, ''Yeteneklerimizle her zaman gurur duyuyoruz! Praggnanandhaa için çok iyi bir gün'' dedi.

Praggnanandhaa, 2013'te dünya şampiyonluğuna ulaşmasından bu yana Carlsen'i yenen en genç sporcu oldu.

Norveçli sporcu, daha önce Hintli büyük ustalar Viswanathan Anand ve Pentala Harikrishna'ya yenilmişti.

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