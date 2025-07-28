16 yaşındaki Arda, Manhattan Adası'nı yüzerek geçti
16 yaşındaki Nevzat Arda Ağır, Manhattan Adası etrafındaki 46 kilometrelik parkuru yüzerek geçti. Ağır “20 Bridges Swim”i tamamlayan en genç Türk yüzücü unvanını kazandı.
16 yaşındaki Türk yüzücü Nevzat Arda Ağır ABD'de bir rekora imza attı.
New York’ta Manhattan Adası’nın çevresinde yer alan 46 kilometrelik zorlu parkuru yüzen genç sporcu “20 Bridges Swim” yarışını başarıyla tamamladı.
Güçlü akıntılar ve sert hava koşullarına rağmen parkuru bitiren Ağır, başarısını 'Kanserle Mücadele Edenler Vakfı'na adadı.
Ağır bugüne kadar “20 Bridges Swim”i tamamlayan en genç Türk yüzücü unvanını kazandı.
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