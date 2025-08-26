NTV.COM.TR

16 yıllık hasret için son 90 dakika: Benfica-Fenerbahçe maçında Mourinho'nun ilk 11 tercihi

Fenerbahçe, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmanın eşiğinde. Sarı lacivertliler bu özlem için son 90 dakikaya çıkacak.

Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak. 

3. ön eleme turunda Feyenoord'u eleyen Jose Mourinho'nun ekibi,  play-off turu rövanşında Benfica'yla Estadio de Luz'da karşılaşacak.

22.00'de başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Fenerbahçe rakibini mağlup ederse devler ligi biletini alacak. 90 dakika sonunda kazanan çıkmazsa maç uzayacak. Elenen takım yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı lacivertlilerde UEFA listesine bildirilmeyen Cenk Tosun, Becao, Diego Carlos ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Yeni transferler Edson Alvarez ve Dorgeles Nene de statü gereği yok.

Benfica'da ilk maçta kırmızı kart gören Florentino görev yapamayacak.

Portekiz basınına göre Kerem Aktürkoğlu'nun da yedekler arasında olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert-Skriniar-Oosterwolde, Semedo-Fred-Amrabat-Brown, Szymanski-Duran ve En Nesyri.

