17. haftanın programı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor. Haftanın açılış müsabakasında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. haftanın maç programı şöyle:



20 Aralık Cuma:



20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)



21 Aralık Cumartesi:



16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)



19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)



22 Aralık Pazar:



13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)



16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)



16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)



19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)



23 Aralık Pazartesi:



20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)



20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

