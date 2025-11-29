17 kırmızı kart sonrası, "sahaya çıkmama" kararı verildi

Artvin'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2025-2026 sezonunda Murgul Belediyespor ile Rize Atletik 1973 Spor arasında 16 Kasım'da Murgul İlçe Stadı'nda oynanan ve saha içinde çıkan kavga nedeniyle yarıda kalan karşılaşmaya ilişkin disiplin süreci tamamlandı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Enes Türüt'ün golüyle 1-0 öne geçen Rize Atletik'e karşı mücadele eden iki takım oyuncuları, ilk yarının son bölümünde gerginlik yaşadı. Büyüyen tartışma ve saha içi kavganın ardından hakem maçı tatil etti. Hakem ve temsilci raporları ile kulüplerin sunduğu görüntüleri inceleyen Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), olaylarla ilgili toplam 17 futbolcuya kırmızı kart çıktığını bildirdi.

AFDK ayrıca, Murgul Belediyespor'un takım halinde sportmenliğe aykırı davranış sergilediğini belirterek Futbol Disiplin Talimatı gereği her sarı karta bin TL, her kırmızı karta 2 bin TL olmak üzere kulübe 19 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Saha içindeki futbolcu sayısının 7 kişinin altına düşmesi nedeniyle Murgul Belediyespor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi.