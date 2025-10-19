17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'na Türk sporcular damga vurdu

Büyükşehir Belediyesince organize edilen 21 kilometrelik yarı maraton, Tarsus ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.



Maratona Türkiye, İsviçre, Kırgızistan, Etiyopya, Rusya, Kenya, Danimarka, Tacikistan, Japonya, Bulgaristan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 432 sporcu katıldı.



6 MADALYA'NIN 5'İ TÜRK SPORCULARIN



Aynı noktada sona eren yarışmanın genel klasmanında kadınlar ve erkeklerde 6 madalyanın 5'ini Türk sporcular kazandı.



Erkeklerde Hüseyin Can'ın 1.03.57'lik derecesiyle birinci olduğu maratonda, kadınlarda da Bahar Yıldırım 1.13.19'luk süresiyle ilk sırayı elde etti.



Parkurun tamamlanmasının ardından yapılan törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



21 kilometrelik maratonu ilk 3 sırada tamamlayan atletler şöyle sıralandı:



- Yarı maraton kadınlar



1. Bahar Yıldırım (Türkiye) - 1.13.19



2. Derya Kunur (Türkiye) - 1.13.56



3. Hirut Jemberu Girma (Etiyopya) - 1.14.25



- Yarı maraton erkekler



1. Hüseyin Can (Türkiye) - 1.03.57



2. Ali Kaya (Türkiye) - 1.04.19



3. Ahmet Alkanoğlu (Türkiye) - 1.05.21