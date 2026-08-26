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Hasret bitti, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazırdı

26.08.2026 19:37

Son Güncelleme: 27.08.2026 00:05

Hasret bitti, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazırdı
Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u mağlup etti ve lig etabına adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransız temsilcisi Lyon ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

 

Groupama Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriqi ve 28. dakikada Archie Brown kaydetti. Lyon'un tek sayısı 60. dakikada Fofana'dan geldi.

 

Lyon'un 64. dakikada Openda ve 75. dakikada Boudache ile bulduğu goller, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

 

18 YILLIK HASRET BİTTİ

 

Bu sonucun ardından toplam skorda 3-2'lik üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi lig etabına adını yazdırdı. Lyon ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

 

Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

23:31
BİR İPTAL KARARI DAHA
75. Dakika: Bir gol daha iptal edildi. Lyon'un Boudache ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
23:25
AZ FARKLA KAÇTI
68. Dakika: Guendouzi bir kez daha denedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Matteo Guendouzi'nin plase vuruşu direğin yanından dışarı gitti.
23:22
OFSAYT BAYRAĞI HAVADA
64. Dakika: Lyon bir kez daha fileleri sarstı ancak ofsayt bayrağı havada. Sol kanattan gelişen ataka Abner'in ortasını kafasıyla tamamlayan Openda'nın vuruşu ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
23:18
LYON GOLÜ BULDU
61. Dakika: Lyon farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan yapılan ortayı arka direkte gelişine vuruşla tamamlayan Fofana skoru 2-1'e getirdi.
23:15
BU KEZ DE GUENDOUZI DENEDİ
58. Dakika: Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın, sol kanattan getirdiği topu yay üzerindeki Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcunun tek vuruşu kalecide kaldı.
23:13
OĞUZ AYDIN GOLLE BURUN BURUNA
56. Dakika: Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı. Hızlı hücum fırsatı yakalayan Fenerbahçe'de Guendouzi'nin pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta gitti.
23:05
PENALTI BEKLENTİSİ
47. Dakika: Fenerbahçe penaltı bekledi. Sol kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ortasını Vedat Muriqi tek vuruşla tamamlamak istedi ancak top, Niakhate'nin eline çarptı. Sarı-lacivertliler penaltı itirazında bulundu. VAR kontrolü sonrası hakem, oyunun devam etmesini istedi.
23:01
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Lyon-Fenerbahçe maçında ikinci devre başladı.
IHA
22:42
EDERSON'DAN HARİKA KURTARIŞ
41. Dakika: Ederson geçit vermedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Morton'un sert şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
22:36
DİREKTEN DÖNDÜ
35. Dakika: Lyon tehlikesi. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan orta kafalardan sekti ve arka direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
22:29
FARK 2'YE ÇIKTI
28. Dakika: Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Kazanılan kornerde Greenwood'un ortasını arka direkte kafasıyla bitiren Brown, skoru 2-0'a getirdi.
Anadolu Ajansı
22:25
FENERBAHÇE ÖNDE
24. Dakika: Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu kaleciden döndü. Muriqi, dönen topu tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
22:21
OĞUZ, DİREĞE TAKILDI
20. Dakika: Direkten döndü. Kazanılan kornerde topun başına geçen Oğuz Aydın'ın direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direkten oyun alanına geri döndü.
22:20
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
19. Dakika: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Organize gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahasına giren Archie Brown'un dar açıdan vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
22:09
LYON ETKİLİ GELDİ
7. Dakika: İlk tehlike Lyon'dan. Ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın şutunu Ederson kornere çeldi.
22:00
MAÇ BAŞLADI
Lyon-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
20:57
KARTAL: "ÇOK BÜYÜK ANLAMI VAR"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Final maçımız. 18 yılın hasretine son vermek istediğimizi oyuncularla konuştuk. Sonunda Şampiyonlar Ligi'ne girebilmemiz, taraftarımızı ve ülkemizi mutlu edecek. Ülke puanı için de önemli. Burada devam etmemiz, ligde şampiyonluk için de bize çok katkı sağlayacak. Maddi ve manevi olarak çok büyük anlamı var. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için sahada olacağız."
Anadolu Ajansı
20:53
MERCAN: "İNŞALLAH MAÇI ALACAĞIZ"
Fenerbahçeli Levent Mercan: "Bizim için çok önemli bir maç. Bu şimdi final... Her şeyimizi sahaya koymak istiyoruz. Taraftarlarımız buraya geldiler, Allah'ın izniyle inşallah turu geçer ve Şampiyonlar Ligi'ne kalırız. Bizim taktiğe maç öncesi çok girmeyeyim. İki takım da elinden geleni yapacak. Üç günde maça iyi çalıştık. İnşallah maçı alacağız."
Anadolu Ajansı
20:46
İLK 11'LER
Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner Vinicius, Morton, Tesmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Oğuz, Greenwood, Muriqi.
19:05
ÇUBUKLU FORMA
Fenerbahçe, Lyon deplasmanında "Çubuklu" formasıyla sahada olacak.
Resmi Kurum

KARTAL'DAN 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

 

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçına göre kadrosunda zorunlu 2 değişiklik yaptı.

 

Deneyimli teknik adam, Groupama Stadı'nda oynanan müsabakada Konyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu sakatlıkları nedeniyle görevlendiremedi.

 

65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ilk 11'de Anderson Talisca ve Oğuz Aydın'ı tercih etti.

 

Olimpik Lyon karşısında kalede Ederson'u görevlendiren Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi forma giyerken, hücum hattında Mason Greenwood, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın yer aldı. Kartal, gol yollarında ise Vedat Muriqi'ye şans verdi.

 

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, İsmail Yüksek, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Dorgeles Nene ise yedek soyundu.

 

FORMASYON DEĞİŞMEDİ

 

Teknik direktör İsmail Kartal, Olimpik Lyon deplasmanında oyun formasyonunda değişikliğe gitmedi.

 

Sezon başından beri 4-2-3-1 sisteminde takımını sahaya süren tecrübeli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yokluğunda zorlu Olimpik Lyon deplasmanına rağmen hücum sisteminden ödün vermedi.

 

Kamuoyunda İsmail Yüksek ile orta alanın kalabalık tutulma düşüncesine karşın Kartal, tercihini istikrardan yana kullandı.

 

TALISCA İLK 11'E DÖNDÜ

 

Fenerbahçe'nin golcü ismi Anderson Talisca, tekrar ilk 11'deki yerini aldı.

 

Ligde son oynanan Konyaspor maçında kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, tekrar formasına kavuştu.

 

Teknik direktör İsmail Kartal, Marco Asensio'nun yokluğunda golcü oyuncuyu forvet arkasında görevlendirdi.

 

SOL KANATTA OĞUZ AYDIN TERCİHİ

 

Teknik direktör İsmail Kartal, sol kanatta tercihini Oğuz Aydın'dan yana kullandı.

 

Deneyimli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda o pozisyonda oynayan Dorgeles Nene ile Oğuz Aydın arasındaki tercihinde milli oyuncuya şans tanıdı.

 

Bu sezon sadece Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görevlendirilen Oğuz, Avrupa'da ise ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

 

4 EKSİK

 

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

 

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemedi.

 

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

 

Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

 

Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden takımlarını desteklemeye gelen sarı-lacivertliler, yüksek güvenlik tedbiri nedeniyle münferit olarak stada alınmadı.

 

Stada belli mesafede belirlenen bölgede toplanan sarı-lacivertliler, otobüslerle güvenlik eşliğinde stada getirildi.

 

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

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