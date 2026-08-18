17 yıllık hasret için son tura gelindi. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
18.08.2026 13:45
Talisca'nın gol sevinci.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler, Play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u saat 22'de konuk edecek.
Fenerbahçe, Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde.
17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Kadıköy'de Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'u konuk edecek.
Sarı lacivertliler, 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini, bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını Play-Off turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise 3. eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise Uefa listesine dahil edildi.
Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı Play-Off eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti.
Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca