18. haftanın programı: THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin ikinci devresi, yapılacak maçlarla başlayacak. Oynadığı son 3 maçı kazanarak 10 galibiyete ulaşan 7. sıradaki Anadolu Efes, deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Son 2 karşılaşmayı kaybeden bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 10 galibiyetle 5. sırada bulunduğu ligde Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.



THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



26 Aralık Perşembe:



21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)



21.00 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes



22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)



22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)



27 Aralık Cuma:



22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)



22.30 Bayern Münih (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



22.30 Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)



22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko



22.30 Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)