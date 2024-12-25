18. haftanın programı: THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci devresi 26 Aralık'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 26 Aralık Perşembe ve 27 Aralık Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin ikinci devresi, yapılacak maçlarla başlayacak. Oynadığı son 3 maçı kazanarak 10 galibiyete ulaşan 7. sıradaki Anadolu Efes, deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Son 2 karşılaşmayı kaybeden bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 10 galibiyetle 5. sırada bulunduğu ligde Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
26 Aralık Perşembe:
21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)
21.00 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes
22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)
22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)
27 Aralık Cuma:
22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)
22.30 Bayern Münih (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
22.30 Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)
22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko
22.30 Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
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