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18. haftanın sonuçları: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 3 puan aldığı haftada tüm maçlar geride kaldı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

18. haftanın sonuçları: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Trendyol 'de 18. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Günün diğer karşılaşmalarında ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sezonun 18. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu şöyle:

18. HAFTANIN SONULARI

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-1

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: 0-1

Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 1-4

Galatasaray-Göztepe: 2-1

Reeder Samsunspor-Trabzonspor: 2-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2

Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: 1-1

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-1

GÜNCEL

18. haftanın sonuçları: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? - 1
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