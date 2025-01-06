18. haftanın sonuçları: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Günün diğer karşılaşmalarında ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.



Sezonun 18. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu şöyle:



18. HAFTANIN SONULARI



Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-1



Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1



Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: 0-1



Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 1-4



Galatasaray-Göztepe: 2-1



Reeder Samsunspor-Trabzonspor: 2-1



Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2



Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: 1-1



Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-1



GÜNCEL PUAN DURUMU