18. haftanın sonuçları: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 3 puan aldığı haftada tüm maçlar geride kaldı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.
Günün diğer karşılaşmalarında ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Sezonun 18. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu şöyle:
18. HAFTANIN SONULARI
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-1
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: 0-1
Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 1-4
Galatasaray-Göztepe: 2-1
Reeder Samsunspor-Trabzonspor: 2-1
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2
Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: 1-1
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-1
GÜNCEL PUAN DURUMU
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