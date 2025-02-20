18. kez yönetecek: Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde yabancı hakem karnesi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek.

Süper Lig tarihinde iki ezeli rakip arasında daha önce oynanan 17 mücadelede yabancı hakem görev yapmıştı.

Bu mücadelelerin 5'inde Galatasaray kazanırken, 5 karşılaşmada ise Fenerbahçe galibiyet elde etti. Kalan 7 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı.

Takımlar bu maçlarda toplamda 32 gol kaydederken Galatasaray 14, Fenerbahçe ise 18 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi 25 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.