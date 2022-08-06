18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Slovenya'yı 79-64 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da takip ettiği müsabakaya yoğun ilgi gösteren İzmirli sporseverlerin bir kısmı salon kapasitesi dolduğu için müsabakayı izleyemedi.

TÜRKİYE'NİN 7. FİNALİ



Organizasyonda daha önce 2013 ve 2014'te 2 kez birinciliğe ulaşan Türkiye, 7. kez finalde sahne alacak.



Ay-yıldızlı ekip son oynanan 2019'daki şampiyonada ve 2004'teki turnuvada İspanya'ya finalde yenilmişti.

KLASMAN MAÇLARI



Bugünkü maçlarda rakiplerini mağlup eden Fransa ile İtalya yarın beşincilik için karşılaşacak. Litvanya ile İsrail ise yedincilik için mücadele edecek.



Çekya ile Polonya dokuzunculuk, Almanya ile Yunanistan ise 11.'lik için karşılaşacak.



Son 3 sırada tamamlayacak ekiplerin, B Ligi'ne gerileyeceği organizasyonda 15.'lik için mücadele edecek Büyük Britanya ile Karadağ'ın B Ligi'ne düşmesi kesinleşti. B Ligi'ne gerileyecek son ekip yarınki Hırvatistan-Kuzey Makedonya maçının mağlubu olacak.