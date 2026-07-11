18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı finalde
11.07.2026 19:10
18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı
18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı finale yükseldi. Milliler yarın final maçına çıkacak.
18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya'da devam eden U18 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Milliler, yarı final karşılaşmasında Macaristan'ı 25-22, 25-6, 27-29, 25-19 setlerle 3-1 mağlup ederek finale çıktı. Millilerde maçın oyuncusu Aylin Uysalcan seçildi.
Grup etabını yedi yedi ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı.
Final karşılaşması yarın saat 18.00'da oynanacak. Millilerin rakibi, Fransa-İtalya karşılaşmasının galibi olacak.