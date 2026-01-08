18 yaşına girdi işlemler başladı, Almanlar transferi böyle duyurdu: "Galatasaray süper yeteneği aldı"

08.01.2026 11:47

18 yaşına girdi işlemler başladı, Almanlar transferi böyle duyurdu: "Galatasaray süper yeteneği aldı"
Galatasaray, kariyerine Almanya'da devam eden genç yetenek Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı. Alman medyası transferin ayrıntılarını duyurdu.

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, 2008 doğumlu futbolcu Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.

 

Dün 18 yaşına giren futbolcu için 1 milyon euro bonservis bedeli ödenecek ve 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Bild'de yer alan haberde "Galatasaray süper yeteneği transfer etti" ifadelerine yer verildi.

 

Mönchengladbach altyapısında forma giyen Güner'in daha önce ailesiyle birlikte Kemerburgaz Tesisleri'ni gezdiği iddia edilmişti.

 

Futbola Schalke altyapısında başlayan Güner, Türk statüsünde oynayamayacak, ancak kurala göre; kulüpler 2002 ve sonrası doğumlu 2 yabancı futbolcuyu kontenjana dahil edebiliyor.

Uluslararası transfer kuralları gereği reşit olması beklenen oyuncu için resmi prosedürlerin önündeki engel kalktı.