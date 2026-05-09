18 yıllık yıllık hasret bitti, taraftarı önünde şampiyonluklarını ilan ettiler

Nesine 2. Lig play-off finalinde Mardin 1969 Spor , Muşspor'u 2-1 yenerek Trendyol 1. Lig 'e çıktı.



Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak 18 yıllık 1. Lig hasretine son verdi.



Karşılaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de tribünden izledi.