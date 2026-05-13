19 bin liraya şampiyonluk kutlaması

Şampiyon Galatasaray , 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05’te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta şampiyonluk kutlaması düzenleyecek.



Şampiyonluk kutlamalarının bilet fiyatları da açıklandı. Buna göre saha içi kutlama yapmak isteyen taraftarlar 19 bin lira ödeme yapacak.

En ucuz bilet ise kale arkaları olarak 190 liraya satışa çıktı.



GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI



Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Saha içi paketi alan taraftarımıza, passo firması tarafından 18.05.2026 Pazartesi günü sms/mail ile kod gönderimi yapılacaktır. Gelen kod ile GSStore.org üzerinden belirlenen ürünleri istediğiniz bedende ücretsiz olarak alabilirsiniz.

GSStore.org sitesinde kullanacağınız kod ile kampanyadan faydalanabilmek için sepetinize:

• Solo Il Gala Osimhen Box ürününden 1 adet

• Galatasaray Dominasyon Tişörtü ürününden 1 adet

eklemeniz gerekmektedir.

Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

Stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

Yerler numarasızdır."

BİLET FİYATLARI