19. Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi: İlkler yaşandı rekorlar kırıldı

ERKEK VE KADINLARDA "DUBLE" YAPAN ATLETLER



Erkekler 200 metrede ABD'li Noah Lyles, 19.52'lik derecesiyle altın madalya etti. 100 metrede de şampiyonluk yaşayan Lyles, Jamaikalı atlet Usain Bolt'tan sonra bu başarıyı gösteren ilk atlet olarak tarihe geçti



Kadınlar 5 bin metrede Kenyalı Faith Kipyegon, 14.53.88'le şampiyonluğa ulaştı. 1500 metrede de altın madalya kazanan Kenyalı atlet, dördüncü dünya şampiyonluğuna imza attı.



Kadınlar sırıkla atlamada şampiyona tarihinde bir ilk gerçekleşti

Kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy ile ABD'li Katie Moon, 4.90'lık derecelerinin ardından 4.95'lik atlayışlarını geçemedi.



Kurallar gereği baraj atlama veya ikisinin de altın madalya kazanması konusunda konuşan iki atlet, anlaşarak aynı anda şampiyon olmayı kabul etti.



4.90'la dünyada yılın en iyi derecesini elde eden iki atlet, Dünya Şampiyonası'nda ilk defa aynı anda altın madalya kazanan sporcular olarak tarihe geçti.



DÜNYA REKORU KIRILDI



4x400 metre karışık bayrak yarışında Justin Robinson, Rosey Effiong, Matthew Boling ve Alexis Holmes'ten oluşan ABD takımı, 3.08.80 ile dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Lewis Davey, Laviai Nielsen, Rio Mitcham ve Yemi Mary John'dan oluşan Büyük Britanya takımı 3.11.06'lık derecesiyle ikinci, Matej Krsek, Tereza Petrzilkova, Patrik Sorm ve Lada Vondrova'dan oluşan Çekya takımı 3.11.98'lik derecesiyle üçüncü oldu.



Erkekler çekiç atmada 5, yüksek atlamada 3 yıllık seri sonlandı

Kanadalı Ethan Katzberg, çekiç atmada 81.25'lik derecesiyle üst üste 5 kez dünya şampiyonu olan Polonyalı Paweł Fajdek'i, erkekler yüksek atlamada İtalyan Gianmarco Tamberi de 2.36'lık derecesiyle art arda üç kez dünya şampiyonu olan Katarlı Mutaz Essa Barshim'i geçerek şampiyonluğa ulaştı.



Erkekler 110 metre engellide ABD'li Grant Holloway 12.96'lık derecesiyle altın madalyaya uzandı. Holloway, 2019 Doha'da 13.10, 2022 ABD'de ise 13.03'le altın madalya kazanmayı başarmıştı



ALTI YARIŞTA ŞAMPİYONA REKORU KIRILDI



Heyecan dolu anların yaşandığı yarışlarda önemli dereceler de elde edildi. Erkeklerde İsveçli Daniel Stahl, disk atmada 71.46'yla, ABD'li Ryan Crouser, gülle tamada 23.51'le şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Kadınlarda ise 200 metrede Jamaikalı Shericka Jackson 21.41'le, 100 metrede ABD'li Sha'Carri Richardson 10.65'le, 35 kilometre yarışında İspanyol Maria Perez 2.38.40'la ve 4x100 bayrak yarışında Tamari Davis, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas ve Sha'Carri Richardson'dan oluşan ABD takımı, 41.03'le şampiyona rekoru kırdı.



EVLENME TEKLİFİ HERKESİ ŞAŞIRTTI



Organizasyonun altıncı gününün sabah seansında erkekler ve kadınlar 35 kilometre yarışları yapıldı.



Kadınlar 35 kilometre disiplininin bitiş çizgisine gelen Slovak atlet Dominik Cerny, takım arkadaşı Hana Burzalova'nın yarışı tamamlamasının ardından diz çöküp evlilik teklifinde bulundu.



Şaşkınlığını gizleyemeyen Hana Burzalova, evlenme teklifini kabul etti.



KAZADA BİR SPORCU VE BİR GÖREVLİ YARALANDI



Organizasyonun altıncı günündeki erkekler 200 metre yarı finalleri öncesi, 100 metrede altın madalya kazanan ABD'li Noah Lyles'ın da içinde bulunduğu sporcuları taşıyan araca başka bir görevli aracı çarptı.



Kaza sonrası bir görevlinin araçtan düştüğü, Jamaikalı atlet Andrew Hudson'un ise gözünü tuttuğu bildirildi. Kazadan dolayı yarış normal saatinden geç başladı.



ABD, 29 MADALYAYLA ZİRVEDE YER ALDI



Son dünya şampiyonasında 33 madalyayla zirvede yer alan ABD, bu yıl da 12 altın, 8 gümüş, 9 bronz toplam 29 madalyayla organizasyonu ilk sırada tamamladı.



4 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 6 madalyayla Kanada ikinci, 4 altın, 1 gümüş toplam 5 madalyayla İspanya da üçüncü sırada yer aldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NIN BİR BÖLÜMÜNÜ STATTA İZLEDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi ülkenin Kuruluş Günü kutlamaları nedeniyle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle başkent Budapeşte'ye geldi.



Ülkede çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, Dünya Atletizm Şampiyonası'nın bir bölümünü statta izledi.