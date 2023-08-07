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19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda son 16’da

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası’nda Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve adını son 16'ya yazdırdı.

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda son 16’da

Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, ev sahibi Hırvatistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonada 5'te 5 yaptı.

B Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi D Grubu'nda 4. sırada yer alan Güney Kore oldu.

Türkiye - Güney Kore karşılaşması 7 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

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