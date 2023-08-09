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19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı namağlup yarı finalde

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Bulgaristan’ı 3-1 mağlup ederek namağlup yarı finale yükseldi.

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı namağlup yarı finalde

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan çeyrek final maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 25-22, 27-25, 22-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 kazanan milliler, namağlup yarı finale yükseldi.

Ay-yıdzlılar, yarı final karşılaşmasını 10 Ağustos Perşembe günü oynayacak. 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

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