19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı namağlup yarı finalde

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek yarı finale çıktı.



Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan çeyrek final maçında Bulgaristan ile karşılaştı.



Karşılaşmayı 25-22, 27-25, 22-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 kazanan milliler, namağlup yarı finale yükseldi.



Ay-yıdzlılar, yarı final karşılaşmasını 10 Ağustos Perşembe günü oynayacak. 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

