19 yıl sonra başladığı yerde | Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi: "1 saniye bile kaybedecek vaktimiz yok"

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başlıyor.

Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Trabzonspor'la anlaşan Fatih Tekke şehre iniş yaptı. 19 yıl sonra Trabzon'a dönen ve ilk açıklamasını yapan Tekke, "1 saniye bile kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

Takımın efsaneleri arasında olan 47 yaşındaki Tekke saat 15.00'daki idmana katılarak ilk mesaisini yapacak.

104 GOL 3 KUPA



Alt yapısında futbola başladığı Trabzonspor'da unutulmaz arasına giren Tekke, 239 maça çıktığı Karadeniz ekibinde 104 gol atmıştı.



11 sene giydiği bordo mavililerde kaptanlığa kadar yükselen Tekke, 1 kez gol kralı olduğu Trabzonspor'da 3 Türkiye Kupası kazandı.



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Bordo mavililerden yapılan paylaşımda, "Yuvana hoş geldin Fatih Sultan Tekke." ifadeleri kullanıldı.