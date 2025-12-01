1969 Bilecik Spor Kulübü lige tarihi fark yiyerek başladı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2025-2026 futbol sezonunun ilk haftasında A ve B gruplarında oynanana 7 müsabakada 31 gol kaydedildi. A Grubunun ilk haftasında Vitraaspor kendi evinde Cihangazispor'a 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet aldı. Ligin başlamasına 2 gün kala kadro kurarak ilk antrenmanına çıkan 1969 Bilecik Spor Kulübü, Osmaneli deplasmanında Osmaneli Gençlerbirliğispor'a 5-1 yenilerek, lige tarihi farkla başladı. Kınıkspor kendi evinde Gölpazarı Belediyespor ile 1-1 berabere kalırken, Gülümbespor kendi evinde Akpınarspor'a 3-1 yenildi. Bu sonuçlar sonrasında Osmaneli Gençlerbirliğispor ligin ilk haftasında averajla lider olurken, aynı puandaki Akpınarspor ve Cihangazisor lideri takip etti.

B Grubunun ilk haftasında Osmanelispor deplasmanda Kürespor'u 2-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Bozüyükspor kendi evinde Edebalispor'u son dakika attığı golle 3-2 mağlup ederken, haftanın en sevk veren karşılaşması oldu. Pazaryerispor deplasmanda Ertuğrulspor'u 91 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Karaköyspor bu grupta ilk haftayı BAY geçti.

Ligin ikinci haftasında A Grubu'nda Cumartesi günü saat 13:00'da Cihangazispor-Osmaneli Gençlerbirliğispor, Akpınarspor-Vitraspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü-Kınıkspor, Gölpazarı Belediyespor-Gülümbespor karşı karşıya gelecek. B Grubunda ise, pazar günü saat 11:00'da Pazaryerispor-Kürespor, saat 14:00'da Edebalispor-Ertuğrulspor, Karaköyspor-Bozüyükspor karşı karşıya gelecek. İkinci haftada bu grupta Osmanelispor BAY geçecek.