1998'den sonra bir ilki yaşadılar, yıldız futbolcu daha doğmamıştı

Portekiz ve Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.



2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri I Grubu 8'inci maçında İtalya, Norveç'i konuk etti.

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçın 11'inci dakikasında İtalya Esposito ile öne geçti.



HAALAND SAHNEYE ÇIKTI



Norveç 63'te Nusa ile yanıt verdi ve süper yıldız Erling Haaland sahneye çıktı. Haaland'ın 78 ve golleriyle skoru 3-1'e getiren Norveç, son noktayı 90+3'te Larsen'le koydu. Norveç maçı 4-1 kazandı.

Grupta tüm maçlarını kazanan Norveç puanını 24 yaptı ve grubunu lider bitirerek Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.



İLK DÜNYA KIUPASI HEYECANI



Norveç, 1998 yılından sonra ilk kez turnuvaya katılmaya hak kazandı. İtalya ise 18 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve play-off turuna kaldı.



Norveç'in son Dünya Kupası'nda dünyada olmayan 2000 doğumlu olan yıldız golcü, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.