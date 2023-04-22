2.5 aydır hastanede yatan Alberto Zaccheroni'nin son durumu

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Alberto Zaccheroni'nin sağlık durumuyla ilgili olumlu gelişmenin yaşandığı belirtildi.



TABURCU OLDU



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Evinde yere düşerek başını çarpan ve kafa travması geçiren Zaccheroni, 10 Şubat'tan bu yana hastanedeydi. Bir süren yoğun bakım ünitesinde yatan 70 yaşındaki teknik adam, ardından 1 ay kadar rehabilitasyon tedavisi gördü.



Taburcu olan Zaccheroni iyi olduğunu belirterek, yaklaşık 2,5 aydır tedavi gördüğü İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki Cesenatico kasabasında bulunan Marconi Hastanesi'nin doktorlarına teşekkür etti.



Lazio, Inter ve Juventus gibi İtalyan devlerini çalıştıran Zaccheroni 1998-99 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğunu yaşamıştı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Zaccheroni 2019 yılında emekli olmuştu.

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