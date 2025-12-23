2 bin Beşiktaş taraftarı Kadıköy'de
23.12.2025 18:24
Son Güncelleme: 23.12.2025 18:28
AA, İHA
Trabzonspor deplasmanında yasaklı olan Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Chobani Stadı'na gitti.
Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne gitti.
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Beşiktaş, saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.
Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy’de destekleyecek.
DEPLASMANDA 2 BİN KİŞİ
Tüpraş Stadyumu’nda toplanan yaklaşık 2 bin taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy’e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı stada da ulaştı.
Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.
BEŞİKTAŞ'IN KADIKÖY PAYLAŞIMI