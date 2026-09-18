2. Graeme Souness vakası. Sahaya bayrak diken Altaylı futbolcuya ceza

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta İzmir derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Altay 'da son düdüğün ardından taraftarlardan aldığı siyah-beyazlı bayrağı orta sahaya diken stoper Arif Yanarlı'ya para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 yaşındaki savunma oyuncusuna 10 bin TL para cezası verdi.

PFDK 'ya tedbirli sevk edilmesi nedeniyle salı günü Söke 1970 ile oynanan kupa maçında kadroda yer almayan Arif, pazar günü iç sahadaki Gemlik Sümerbey müsabakasında görev yapabilecek.

GRAEME SOUNESS'I HATIRLATTI



Altaylı futbolcunun bu hareketi 30 yıl önce Galatasaray'ı çalıştıran Graeme Souness'i akıllara getirdi.

1996 kupa finalinin rövanşında sahasında 1-0 yendiği Fenerbahçe ile o zamanki adıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'nda uzatmada Dean Saunders'ın attığı golle 1-1 berabere kalan Galatasaray, kupayı müzesine götürmüştü.

Maç sonu büyük sevinç yaşanırken İskoç teknik adam, taraftarlardan aldığı dev Galatasaray bayrağını santra noktasına dikerek adeta tarihe geçmişti.

Galatasaray taraftarları da kendisine Ulubatlı Hasan'a atıfta bulunarak “Ulubatlı Souness” lakabını takmıştı.