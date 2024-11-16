2. Lig Beyaz Grup: Altay’ın rakibi Sarıyer

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 12. hafta mücadelesinde yarın Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak.



Karşılaşmayı Kastamonu bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Müsabaka öncesinde Altay, 5 puanla düşme hattındaki 17. sırada yer alırken, Sarıyer ise 25 puanla ikinci basamakta bulunuyor. Ev sahibi olan siyah-beyazlı ekip, rakibin mağlup edip düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Konuk ekip Sarıyer ise Altay karşısında kata yapmayarak zirve iddiasını devam ettirmek istiyor.

