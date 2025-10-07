NTV.COM.TR

2. Lig ekibine yeni ceza: -41 puana düştü

FIFA Disiplin Kurulu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası verdi.

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, puan cezası almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin Komitesi'nin Yeni Malatyaspor kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulandığını duyurdu.
2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un güncel puanı -41 oldu.
Yeni Malatyaspor, 3 yıl sonra ilk puanını Ankara Demirspor maçıyla almış ve -35 puan olmuştu.

