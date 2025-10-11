2. Lig'de 8-1'lik maç
Aliağaspor FK, evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor’a gol yağdırdı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Aliağaspor FK, evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 8-1 mağlup etti.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Berat Can Taşkesen, Hakan Özler, Mertcan Tezcan
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin (Necati Özdemir dk. 70), Erhan Kartal, Musa Şahindere, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan Özek dk. 60), Muammer Sarıkaya (Mustafa Saymak dk. 82), Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere, Malik Karaahmet (Eray Akar dk. 82), Göktuğ Yılmaz (Hakan Demir dk. 60)
Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Miraç Küçük dk. 78), Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Emirhan Yılmazer dk. 78), Ferhat Canlı, Enes Nas, Emir Ulusoy, Kerem Altunışık (Kemalcan Esen dk. 60), Murat Şamil Güler (Eray Şişman dk. 60), Osman Katipoğlu, Talha Garip
Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 13, Malik Karaahmet (dk. 23, 45, 63 ve 65), Mertcan Açıkgöz dk. 42), Sergen Piçinciol (dk. 69), Ahmet İlhan Özek (dk. 83) (Aliağaspor FK), Eray Şişman (dk. 72) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Osman Katipoğlu (dk. 73) (Yeni Malatyaspor)