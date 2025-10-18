2. Lig'de 9. haftanın perdesi, 3 maçla açıldı
Nesine 2. Lig'de 9. hafta mücadelesi, 3 maçla başladı.
Nesine 2. Lig'de 9. hafta mücadelesi, 3 müsabakayla başladı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Arkent Arnavutköy Belediyespor-Ankara Demirspor: 0-1
Beyaz Grup:
Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-3
Beykoz Anadoluspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
