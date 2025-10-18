NTV.COM.TR

2. Lig'de 9. haftanın perdesi, 3 maçla açıldı

Nesine 2. Lig'de 9. hafta mücadelesi, 3 maçla başladı.

2. Lig'de 9. haftanın perdesi, 3 maçla açıldı

Nesine 2. Lig'de 9. hafta mücadelesi, 3 müsabakayla başladı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Arkent Arnavutköy Belediyespor-Ankara Demirspor: 0-1

Beyaz Grup:

Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-3

Beykoz Anadoluspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...