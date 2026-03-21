2 penaltı kurtardı, dikkatleri üzerine çekti. 3 dev kulüp onu istiyor

21.03.2026 09:39
Uğurcan Çakır
Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatlerini üzerine çeken Uğurcan Çakır'ın Premier Lig'de 3 talibi var.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Uğurcan Çakır, dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile deplasmanda oynadığı maçta 4 gol yemesine karşın 10 kurtarış yapan ve 1 de penaltı çıkaran Çakır'a talepler artıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz takımları Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa, tecrübeli kaleci için sarı-kırmızılıların kapısını çalacak. 3 dev kulüp Çakır için en az 30 milyon euro ödemeye hazır.
2 PENALTI KURTARDI
29 yaşındaki kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco müsabakasında Denis Zakaria'nın, Liverpool karşısında da Muhammed Salah'ın penaltılarını kurtardı.