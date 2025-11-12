2. ve 3. Lig'de durum kritik, 911 futbolcunun sevki kulüpleri zor durumda bıraktı

Bazı kulüpler süreç ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

Ağrı 1970 Spor:

Bazı oyuncularımız, TFF tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmiştir. Bu durum kulübümüzü derinden üzmüştür. Ancak belirtmek isteriz ki, futbolcu transfer sürecinde oyuncuların bahis faaliyetleriyle ilişkisi olup olmadığını önceden tespit etmeye yarayan herhangi bir resmi veri tabanı bulunmamaktadır. Kulübümüz tüm transferlerini yasal çerçevede, şeffaf ve titiz bir şekilde yürütmüştür.

Başkan Ufuk Balkis: Hiçbir futbolcumuz, Ağrı 1970 Spor formasıyla imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetine karışmamıştır.

Yalova FK:

Yalova FK olarak PFDK’ya sevk edilen 16 futbolcumuzla ilgili federasyon tarafından gönderilen savunma yazılarını titizlikle inceledik. Yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcularımızın hiçbiri, Yalova FK’ya imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetine karışmamıştır. Gelişmeler yakından takip edilmekte olup kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılacaktır.

Karabük İdmanyurdu:

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya yapılan sevkler kamuoyunun gündemini meşgul etmiştir. Sevk edilen futbolcularımızla ilgili gönderilen yazılar titizlikle incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda futbolcularımızın kulübümüzle ilgili herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

Küçükçekmece Sinop:

TFF tarafından profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturmasında 14 futbolcumuzun adı dosyada geçtiği tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan değerlendirmede futbolcularımızın kulübümüzle ilgili herhangi bir bahis faaliyetine karışmadığı tespit edilmiştir.

Yozgat Bozokspor:

Yozgat Bozokspor olarak kulübümüzü devraldığımız günden bu yana ne kulüp başkanımız, ne yönetim kurulu üyelerimiz ne de teknik ekibimiz herhangi bir bahis veya iddia faaliyeti içinde bulunmamıştır. Kulübümüzün adı bu süreç içerisinde hiçbir yasa dışı veya etik dışı faaliyetle ilişkilendirilemez.

Artvin Hopaspor:

PFDK’ya sevk edilen futbolcularımızla ilgili federasyon tarafından gönderilen savunma yazıları titizlikle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcularımızdan hiçbiri Artvin Hopaspor’a imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetine girmemiştir.

Kırşehir Futbol Kulübü:

Kulübümüzde aktif olarak görev yapan 13 futbolcumuz işbu karar kapsamında PFDK’da disiplin savunması yapmak üzere sevk edilmiştir. Futbolcularımızın, kulübümüz ve profesyonel futbolcu sözleşmesinin devam ettiği süreçte kulübümüzün lehine veya aleyhine herhangi bir bahis olayına karışmadığı tespit edilmiştir.