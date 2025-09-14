20. Dünya Atletizm Şampiyonası başladı

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirecek organizasyonda, yaklaşık 200 ülkeden 2000'den fazla sporcu mücadele edecek. 9 gün sürecek etkinlik boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.



Toplam 8,5 milyon dolar para ödülünün dağıtılacağı şampiyonada dünya rekoru kıran sporcular, fazladan 100 bin dolar ödül alacak.

2017'de ilk defa birden fazla madalya alarak şampiyona tarihindeki en iyi derecesini elde eden Türkiye, organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılacak.

