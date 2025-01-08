20. hafta heyecanı: THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko 9 Ocak'ta, Anadolu Efes ise 10 Ocak'ta sahneye çıkacak.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı ve milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos AKTOR (Yunanistan), Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Karşılaşma, Ergin Ataman ile Partizan'ın başantrenörlüğünü üstlenen Zeljko Obradovic'in rekabetine de sahne olacak.



HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:



9 Ocak Perşembe:



20.45 Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin (Almanya)



21.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya)



22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)



10 Ocak Cuma:



20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa)



21.00 Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa)



22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya)



22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya)