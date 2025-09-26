20 yaşında Manchester City'ye 5 yıllık imza
Kariyerine Manchester City'de başlayan Nico O'Reilly, 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Türk temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, yeni sözlleşmeyi duyurdu.
Dünya devi, Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı."
20 yaşındaki oyuncu, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.
