20 yaşında Manchester City'ye 5 yıllık imza

Kariyerine Manchester City'de başlayan Nico O'Reilly, 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Türk temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, yeni sözlleşmeyi duyurdu.

Dünya devi, Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı."

20 yaşındaki oyuncu, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.

