2015'ten bu yana bir ilk: Real Madrid sonrası bir tek Fenerbahçe başardı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seriyi 4-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan derbiye 13-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-40 üstün gitti.



Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline geçiren sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 69-54 önde geçtiği karşılaşmadan 84-68 galip ayrıldı ve seriyi 4-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.



12. ŞAMPİYONLUK



Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.



İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.



2015'EN SONRA BİR İLK



Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda 3 şampiyonluk elde etti.



Türkiye Kupası finali ile Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya üstünlük kurarak mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, THY EuroLeague'de ise Fransa temsilcisi Monaco'yu mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



Fenerbahçe Beko, 2014-2015'ten bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa (Bir numaralı organizasyon), lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu.



İspanya ekibi Real Madrid, 2014-2015 sezonunda THY EuroLeague, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak bu başarıya imza atmıştı.

