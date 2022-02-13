2021-2022 sezonunda Süper Lig’de 335 transfer yapıldı

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2021-2022 sezonunun ara transfer döneminin bitmesiyle birlikte, bu yıl sezon başından bu yana yapılan transferlerin de sayıları ortaya çıktı.

Birçok kulüp finansal fair play kuralları gereği transferde istediği harcamaları yapamazken, bazı kulüpler ise mali sıkıntılar yüzünden borçlarında yapılandırmaya gitti.

Türkiye genelinde ‘borçsuz kulüp’ sayısı yok denecek kadar az olsa da bu durum transfer konusunda pek etkili olmadı.

Kulüpler bu futbol sezonunda da birbirleriyle transfer yarışı içerisine girdiler.

2021-2022 sezonunda sezon başı ve devre arası transfer sezonunda 20 takımdan oluşan Süper Lig kulüpleri 335 transfer yaptı.

SÜPER LİG’DE TRANSFER ŞAMPİYONU, LİG SONUNCUSU YENİ MALATYASPOR

Bu sezon 20 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de Beşiktaş 12, Galatasaray 15, Fenerbahçe 10, Trabzonspor 18, Sivasspor 8, Hatayspor 21, Alanyaspor 16, Karagümrük 23, Gaziantep FK 16, Göztepe 16, Konyaspor 13, Başakşehir 11, Çaykur Rizespor 21, Kasımpaşa 17, Yeni Malatyaspor 25, Antalyaspor 19, Kayserispor 19, Adana Demirspor 24, Giresunspor 20 ve Altay da 11 yeni oyuncu transfer etti.

Süper Lig’de en çok transfer yapan takım ise 25 transfer ile Yeni Malatyaspor oldu. Ligde son sırada bulunan Yeni Malatyspor, transferde ise şampiyon oldu.

Süper Lig'e bu sezon yükselmesine karşın iyi bir performans ortaya koyan ve Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymiş yıldız isimleri kadrosuna katan Adana Demirspor ise 24 transfer yaparak bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Adana Demirspor'u, 23 transferle Karagümrük izledi. En az transfer yapan takım ise kadrosuna kattığı 8 oyuncu ile Sivasspor oldu.

Sivasspor'u 11’er transferle Altay ve Başakşehir izledi. Süper Lig ekipleri, 2021-2022 sezonu boyunca toplamda 335 transfer yaptı.

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