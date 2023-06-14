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2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın tescil edildiğini açıkladı.

2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası tescil edildi

'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda Spor Toto , Spor Toto 1. Lig ve müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tescil edildi.

Spor Toto Süper Lig, de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tescil edilirken, HangiKredi Ümraniyespor ve Bitexen Giresunspor'un Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesine karar verildi.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu ilk iki sırada bitiren Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Pendikspor'un Spor Toto Süper Lig'e yükseltilmesi kararı alındı.

TFF Yönetim Kurulunun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2023-2024 sezonunda Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Spor Toto Süper Lig'de, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un da Spor Toto 1.Lig'de yer almaları kararlaştırıldı.

Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda Altaş Denizlispor ve Altınordu'nun TFF 2. Lig'e düşürülmesine karar verildi.

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