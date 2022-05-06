2022 Asya Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi

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Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Çin'de düzenlenecek 2022 Asya Oyunları Covid-19 salgını gerekçesiyle ertelendiğini duyurdu.

OCA taraından yapılan açıklamada, 10-25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan 19. Asya Oyunları'nın, daha sonra açıklanacak yakın tarihte gerçekleştirileceği bildirildi.



Konseyin web sitesinde yer alan açıklamada, Çin Olimpiyat Komitesi ve Hangcou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi ile yapılan değerlendirmelerde, tarafların "salgın durumunu ve organizasyonun büyüklüğünü dikkate alarak" söz konusu karara vardığı belirtildi.



Daha önce ertelenen, Çin'in Şantou kentinde düzenlenmesi planlanan 2021 Asya Gençlik Oyunları ise iptal edildi. Sonraki Gençlik Oyunları'nın, planlandığı gibi 2025'te Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacağı kaydedildi.



Erteleme ve iptal kararları, OCA'nın Taşkent'te yapılan İcra Kurulu toplantısında alındı.

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