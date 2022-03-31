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2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi ülkeler katılacak, torbalarda hangi takımlar var?

2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi için takımlar netleşiyor. 4 yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda elemeler sona erecek ve kura çekimi yapılacak. Peki 2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta yapılacak?. 2022 FIFA Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak? Hangi torbada hangi takım var?

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 16:28

2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi ülkeler katılacak, torbalarda hangi takımlar var?

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Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 19.00'da başlayacak.

Kurayı, futbol dünyasından Carli Lloyd, Jermaine Jenas, Samantha Johnson, Cafu, Lothar Matthaus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer ve Tim Cahill gerçekleştirecek.

Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA , 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımlar ise;

Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana mücadele edecek.

Son üç takım ise play-off'larla belirlenecek.

Doha'da gerçekleştirilecek kurada torbalar şöyle:

1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

2022 DÜNYA KUPASI'NDA KURA HEYECANI

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