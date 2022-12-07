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2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 3-4-5 ve 6 Aralık'ta oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turu müsabakalarında toplam 28 gol atıldı. Bu karşılaşmalarda 6 takım normal süre, 2 ekip ise penaltı atışları sonucunda çeyrek final bileti aldı.

Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı şöyle:

9 Aralık Cuma:

18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)

22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)

10 Aralık Cumartesi:

18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)

Hollanda-Arjantin maçının galibi ile Hırvatistan-Brezilya maçının galibi, Fransa-İngiltere maçının galibi ile de Fas-Portekiz maçının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.

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