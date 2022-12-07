2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 3-4-5 ve 6 Aralık'ta oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz, çeyrek finale yükseldi.



Son 16 turu müsabakalarında toplam 28 gol atıldı. Bu karşılaşmalarda 6 takım normal süre, 2 ekip ise penaltı atışları sonucunda çeyrek final bileti aldı.



Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı şöyle:



9 Aralık Cuma:



18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)



22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)



10 Aralık Cumartesi:



18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)



22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)



Hollanda-Arjantin maçının galibi ile Hırvatistan-Brezilya maçının galibi, Fransa-İngiltere maçının galibi ile de Fas-Portekiz maçının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.