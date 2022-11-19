2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı

FIFA, pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçıyla birlikte başlayacak 2022 Katar Dünya Kupası'nın resmi taraftar şarkısını paylaştı.
'Tukoh Taka' isimli şarkıyı Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendiriyor.
Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak olan turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.
Böylece Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.