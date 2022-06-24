2022 NBA Draft'ı yapıldı (2022 NBA Draft'ı 30 kişilik liste)

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.06.2022 - 11:37
Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Magic, tercihini Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde Duke Blue Devils forması giyen 19 yaşındaki Paolo Banchero'dan yana kullandı. 2,08 metre boyundaki Banchero, NCAA kariyerini 17,2 sayı, 7,8 ribaunt, 3,2 asist ortalamalarıyla tamamladı.
İkinci tercih hakkına sahip Oklahoma City Thunder, Gonzaga Üniversitesinde geçirdiği 2021-22 sezonunda maç başına 14,1 sayı, 9,9 ribaunt ve 3,7 blok üreten 20 yaşındaki pivot Chet Holmgren'i seçti.
Üçüncü sıradan seçilen isim ise Houston Rockets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki pota altı oyuncusu Jabari Smith oldu. Smith, geçen sezon Auburn Üniversitesi adına NCAA'de 16,9 sayı, 7,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.
2022 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:
1
Paolo Banchero
Orlando Magic
2
Chet Holmgren
Oklahoma City Thunder
3
Jabari Smith
Houston Rockets
4
Keegan Murray
Sacramento Kings
5
Jaden Ivey
Detroit Pistons
6
Bennedict Mathurin
Indiana Pacers
7
Shaedon Sharpe
Portland Trail Blazers
8
Dyson Daniels
New Orleans Pelicans
9
Jeremy Sochan
San Antonio Spurs
10
Johnny Davis
Washington Wizards
11
Ousmane Dieng
New York Knicks (Thunder'a takas edildi)
12
Jalen Williams
Oklahoma City Thunder
13
Jalen Duren
Charlotte Hornets (Pistons'a takas edildi)
14
Ochai Agbaji
Cleveland Cavaliers
15
Mark Williams
Charlotte Hornets
16
AJ Griffin
Atlanta Hawks
17
Tari Eason
Houston Rockets
18
Dalen Terry
Chicago Bulls
19
Jake LaRavia
Minnesota Timberwolves (Grizzlies'e takas edildi)
20
Malaki Branham
San Antonio Spurs
21
Christian Braun
Denver Nuggets
22
Walker Kessler
Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)
23
David Roddy
Philadelphia 76ers (Grizzlies'e takas edildi)
24
MarJon Beauchamp
Milwaukee Bucks
25
Blake Wesley
San Antonio Spurs
26
Wendell Moore Jr
Dallas Mavericks (Timberwolves'a takas edildi)
27
Nikola Jovic
Miami Heat
28
Patrick Baldwin Jr
Golden State Warriors
29
TyTy Washington Jr
Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)
30
Peyton Watson
Oklahoma City Thunder (Nuggets'a takas edildi)