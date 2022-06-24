2022 NBA Draft'ı yapıldı (2022 NBA Draft'ı 30 kişilik liste)

Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Magic, tercihini Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde Duke Blue Devils forması giyen 19 yaşındaki Paolo Banchero'dan yana kullandı. 2,08 metre boyundaki Banchero, NCAA kariyerini 17,2 sayı, 7,8 ribaunt, 3,2 asist ortalamalarıyla tamamladı.



İkinci tercih hakkına sahip Oklahoma City Thunder, Gonzaga Üniversitesinde geçirdiği 2021-22 sezonunda maç başına 14,1 sayı, 9,9 ribaunt ve 3,7 blok üreten 20 yaşındaki pivot Chet Holmgren'i seçti.



Üçüncü sıradan seçilen isim ise Houston Rockets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki pota altı oyuncusu Jabari Smith oldu. Smith, geçen sezon Auburn Üniversitesi adına NCAA'de 16,9 sayı, 7,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

2022 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:



1



Paolo Banchero

Orlando Magic



2

Chet Holmgren

Oklahoma City Thunder



3

Jabari Smith

Houston Rockets



4

Keegan Murray

Sacramento Kings



5

Jaden Ivey

Detroit Pistons



6

Bennedict Mathurin

Indiana Pacers



7

Shaedon Sharpe

Portland Trail Blazers



8

Dyson Daniels

New Orleans Pelicans



9

Jeremy Sochan

San Antonio Spurs



10

Johnny Davis

Washington Wizards



11

Ousmane Dieng

New York Knicks (Thunder'a takas edildi)



12

Jalen Williams

Oklahoma City Thunder



13

Jalen Duren

Charlotte Hornets (Pistons'a takas edildi)



14

Ochai Agbaji

Cleveland Cavaliers



15

Mark Williams

Charlotte Hornets



16

AJ Griffin

Atlanta Hawks



17

Tari Eason

Houston Rockets



18

Dalen Terry

Chicago Bulls



19

Jake LaRavia

Minnesota Timberwolves (Grizzlies'e takas edildi)



20

Malaki Branham

San Antonio Spurs



21

Christian Braun

Denver Nuggets



22

Walker Kessler

Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)



23

David Roddy

Philadelphia 76ers (Grizzlies'e takas edildi)



24

MarJon Beauchamp

Milwaukee Bucks



25

Blake Wesley

San Antonio Spurs



26

Wendell Moore Jr

Dallas Mavericks (Timberwolves'a takas edildi)



27

Nikola Jovic

Miami Heat



28

Patrick Baldwin Jr

Golden State Warriors



29

TyTy Washington Jr

Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)



30

Peyton Watson

Oklahoma City Thunder (Nuggets'a takas edildi)