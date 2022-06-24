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2022 NBA Draft'ı yapıldı (2022 NBA Draft'ı 30 kişilik liste)

NBA'de sezonun bitmesiyle beraber 2022 NBA Draft'ı heyecanı Brooklyn Nets'in ev sahipliğinde yapıldı. Duke Üniversitesinin pota altı oyuncusu Paolo Banchero, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2022 draftında Orlando Magic tarafından ilk sırada seçildi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.06.2022 - 11:37

2022 NBA Draft'ı yapıldı (2022 NBA Draft'ı 30 kişilik liste)

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Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Magic, tercihini Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Ligi'nde Duke Blue Devils forması giyen 19 yaşındaki Paolo Banchero'dan yana kullandı. 2,08 metre boyundaki Banchero, NCAA kariyerini 17,2 sayı, 7,8 ribaunt, 3,2 asist ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Oklahoma City Thunder, Gonzaga Üniversitesinde geçirdiği 2021-22 sezonunda maç başına 14,1 sayı, 9,9 ribaunt ve 3,7 blok üreten 20 yaşındaki pivot Chet Holmgren'i seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Houston Rockets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki pota altı oyuncusu Jabari Smith oldu. Smith, geçen sezon Auburn Üniversitesi adına NCAA'de 16,9 sayı, 7,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

2022 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

1

Paolo Banchero
Orlando Magic

2
Chet Holmgren
Oklahoma City Thunder

3
Jabari Smith
Houston Rockets

4
Keegan Murray
Sacramento Kings

5
Jaden Ivey
Detroit Pistons

6
Bennedict Mathurin
Indiana Pacers

7
Shaedon Sharpe
Portland Trail Blazers

8
Dyson Daniels
New Orleans Pelicans

9
Jeremy Sochan
San Antonio Spurs

10
Johnny Davis
Washington Wizards

11
Ousmane Dieng
New York Knicks (Thunder'a takas edildi)

12
Jalen Williams
Oklahoma City Thunder

13
Jalen Duren
Charlotte Hornets (Pistons'a takas edildi)

14
Ochai Agbaji
Cleveland Cavaliers

15
Mark Williams
Charlotte Hornets

16
AJ Griffin
Atlanta Hawks

17
Tari Eason
Houston Rockets

18
Dalen Terry
Chicago Bulls

19
Jake LaRavia
Minnesota Timberwolves (Grizzlies'e takas edildi)

20
Malaki Branham
San Antonio Spurs

21
Christian Braun
Denver Nuggets

22
Walker Kessler
Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)

23
David Roddy
Philadelphia 76ers (Grizzlies'e takas edildi)

24
MarJon Beauchamp
Milwaukee Bucks

25
Blake Wesley
San Antonio Spurs

26
Wendell Moore Jr
Dallas Mavericks (Timberwolves'a takas edildi)

27
Nikola Jovic
Miami Heat

28
Patrick Baldwin Jr
Golden State Warriors

29
TyTy Washington Jr
Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)

30
Peyton Watson
Oklahoma City Thunder (Nuggets'a takas edildi)

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