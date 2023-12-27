2023'e iz bırakan futbolcular: Haaland, Kane ve Bellingham tarihe geçti

BELLINGHAM REAL MADRİD'İN GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR



Avrupa'da top koşturan 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünün sahibi olan ve İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 20 yaşındaki İngiliz futbolcu Jude Bellingham, bu sezon futbolseverleri performansıyla büyüleyen isimler arasında adından sıklıkla söz ettiriyor.



Daha önce 3 sezon formasını giydiği Borussia Dortmund'da daha defansif bir oyun sergileyen ve Almanya temsilcisinde 132 maçta 24 gole imza atan orta saha oyuncusu, Real Madrid'de ise "hücumun sigortası" halinde geldi.



Fransız santrafor Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad ile sezon başında anlaşmasının ardından yerini benzer düzeyde bir santrforla dolduramayan Real Madrid'de hücuma dönük orta saha bölgesinde görevlendirilen Bellingham, ligde 16 maçta 13; Şampiyonlar Ligi'nde 5 karşılaşmada 4 kez ağları sarsarak takımın açık ara en golcü oyuncusu konumuna geldi.



Kariyerinin bir sezondaki en fazla gol rekorunu şimdiden kıran 20 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'in ligde lider konumda bulunmasında ve Avrupa'da zirve iddiasını sürdürmesinde en önemli faktör olarak gösteriliyor.



MESSİ "İMKANSIZLARI" BAŞARMAYA DEVAM EDİYOR

​​​​​​​Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen ve 36 yıl sonra Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolü oynayarak adını tarihe yazdıran Messi, bu yıl yine "imkansız" olarak görülen farklı bir başarıya imza attı.



Daha önce David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Robbie Keane, Kaka, Bastian Schweinsteiger, David Villa, Gareth Bale, Carlos Valderrama, Hristo Stoichkov gibi dünyaca ünlü yıldızların formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS), ülke genelinde beklenen popülerliğe bir türlü erişemedi.



Bu durumu değiştiren isim ise kariyeri boyunca golleri ve asistleriyle binin üzerinde skora katkı sağlayıp, kırılmadık rekor bırakmayan Lionel Messi oldu. 36 yaşındaki oyuncunun forma giydiği tüm maçlarda tribünler ülke genelinde ilk kez doldu.



Karaborsada Inter Miami'nin maç biletleri binlerce dolara varan fiyatlarla satılırken, İngiltere Sussex Dükü Prens Harry, Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, televizyon yıldızı Kim Kardashian, ABD'li aktörler Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Toby Maguire, Will Ferrell, Owen Wilson ve Gerard Butler, müzisyenler Liam Gallagher, Selena Gomez, Tyga, B-Real ve Nas gibi dünyaca ünlü isimler, bu karşılaşmalara akın etti.



Inter Miami ise yıldız oyuncunun üstün performansı sayesinde Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihinin ilk kupasını kazandı.



Bu sezon Inter Miami formasıyla 14 maçta görev alan 36 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Messi'nin oynadığı maçlarda 11 galibiyşet alıp, 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Inter Miami, Arjantinli yıldızın sakatlığı nedeniyle görev alamadığı maçlarda ise üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından ligde play-off'a kalma vizesi alamadı.



FIFA tarafından ikinci kez yılın en iyi erkek oyuncusu seçilen Messi, France Football dergisinin 1956'dan beri dağıttığı Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü de 8. kez müzesine götürdü.



Messi, son olarak Time dergisi tarafından 2023 yılının sporcusu ödülüne layık görüldü. Dergi tarafından yapılan açıklamada, "Messi, bir zamanlar imkansız görünen şeyi, ABD'yi bir futbol ülkesine dönüştürmeyi başardı." ifadeleri kullanıldı.

