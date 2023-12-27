2023'ün en golcüsü Cristiano Ronaldo

Suudi Pro Ligi'nde ikinci devrenin ilk maçında Al Ittihad ve Al Nassr karşı karşıya geldi. Konuk takım karşılaşmadan 5-2 galip ayrılırken, golleri 19 ve 68. dakikada Cristiano Ronaldo, 38. dakikada Talisca, 76 ve 82. dakikada ise Sadio Mane kaydetti. Al Ittihad'ın gollerini ise 14 ve 52. dakikada Hamdallah kaydetti.



Bu sezon 14. galibiyetine ulaşan Al Nassr, puanını 43 yaptı ve lider Al Hilal ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Al Ittihad ise üst üste 3. yenilgisini alarak 28 puanda kaldı.



RONALDO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Al Nassr'ın 38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, son maçta attığı gollerle 2023 yılında toplamda 53 gole ulaştı. Bayern Münih'li Harry Kane ve PSG'li Kylian Mbappe ise 52 golde kaldı. Erling Haaland ise bu yıl 50 gol atabildi.