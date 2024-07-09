NTV.COM.TR’ye geri dön

2024-2025 fikstürü: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Trendyol Süper Lig yakın zaman sonra belli olacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak. Futbolseverler de fikstüre odaklandı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

2024-2025 fikstürü: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

fikstür çekimine geri sayım başladı. Destekledikleri takımların maçlarının tarihine odaklanan futbolseverler konuya dair bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, Süper Lig'de 2024-2025 fikstürü hakkında son bilgiler...

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü, 11 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.

Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...