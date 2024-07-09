2024-2025 fikstürü: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

Süper Lig fikstür çekimine geri sayım başladı. Destekledikleri takımların maçlarının tarihine odaklanan futbolseverler konuya dair bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, Süper Lig'de 2024-2025 fikstürü hakkında son bilgiler...



SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü, 11 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

