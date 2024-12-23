2024-2025 sezonu ikinci devre tarihi: Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı. Fenerbahçe, 36 puanla ikinci, Reeder Samsunspor ise 30 puanla 3. sırada yer aldı. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sona ermesiyle ilk bölüm tamamlandı. Ligde 17. haftanın perdesi, 2 müsabakayla kapandı. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. İşte, 2024-2025 sezonu ikinci devre tarihi...
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025 sezonu programı açıklandı.
Süper Lig’de ikinci yarı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak.
Ligin ikinci yarısı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarıyla start alacak.
SON HAFTA ALINAN SONUÇLAR
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1
Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 1-1
Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: 2-0
Bellona Kayserispor-Galatasaray: 1-5
Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-0
Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: 1-0
RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3
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