2024-2025 sezonu ikinci devre tarihi: Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sona ermesiyle ilk bölüm tamamlandı. Ligde 17. haftanın perdesi, 2 müsabakayla kapandı. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. İşte, 2024-2025 sezonu ikinci devre tarihi...



SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025 sezonu programı açıklandı.



Süper Lig’de ikinci yarı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak.



Ligin ikinci yarısı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarıyla start alacak.



SON HAFTA ALINAN SONUÇLAR



Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1



Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0



Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 1-1



Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: 2-0



Bellona Kayserispor-Galatasaray: 1-5



Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-0



Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: 1-0



RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2



Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3