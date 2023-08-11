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2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısı belli oldu

TFF, 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısını açıkladı. Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım gidecek.

2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısı belli oldu

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2024-2025 sezonunda Avrupa'da Türkiye'yi 5 takım temsil edecek. 

, 2024-2025 sezonunda Türkiye'den UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 sezonunda ülkemiz; Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, Avrupa Ligi'nde 2 takım ve Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." denildi.

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