NTV.COM.TR’ye geri dön

2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Yaz transfer döneminin ne zaman biteceği, futbolseverlerin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2024-2025 transfer sezonu tarihleri sonrasında, yaz transfer döneminin biteceği tarih belli oldu. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?

2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler tarafından transfer dönemi bitiş tarihi merak edilmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan transfer sezonu sonrasında birçok kulüp transfer hamleleri yapmaya başladı. İşte, 2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi...

SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trendyol ’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

SÜPER LİG İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Yeni sezon 9,10,11,12 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...