2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler tarafından transfer dönemi bitiş tarihi merak edilmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan transfer sezonu sonrasında birçok kulüp transfer hamleleri yapmaya başladı. İşte, 2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi...



SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.



Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.



SÜPER LİG İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



Yeni sezon 9,10,11,12 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.



Sivasspor - Trabzonspor



Fenerbahçe - Adana Demirspor



Rizespor - Başakşehir



Kasımpaşa - Konyaspor



Galatasaray - Hatayspor



Alanyaspor - Eyüpspor



Antalyaspor - Göztepe



Samsunspor - Beşiktaş



Bodrum FK - Gaziantep FK



Kayserispor ilk hafta bay geçecek

