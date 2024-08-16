2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'ne, Fenerbahçe direkt gruplardan katılacak. İşte, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi...



UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu kura çekimi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.



İLK MAÇLAR NE ZAMAN?



2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecektir.