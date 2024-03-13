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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için Yeniden Satış Platformu açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için Yeniden Satış Platformu açıldığını duyurdu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için Yeniden Satış Platformu açıldı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın F Grubu'nda mücadele edeceği 2024 Avrupa Şampiyonası müsabakalarının biletleri, sınırlı bir süre için "ilk gelen alır" prensibiyle UEFA'nın resmi internet sitesinde açılan "Yeniden Satış Platformu" aracılığıyla satışa sunulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Taraftarlar, online üzerinden bilet satın alabilecek. 24 saat boyunca aktif kalacak olan "Yeniden Satış Platformu", yarın 13.00 itibarıyla hizmete kapanacak.

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